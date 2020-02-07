憂疫情延燒 生技股買氣升溫

（中央社記者韓婷婷台北7日電）武漢肺炎疫情持續延燒，衝擊投資人信心，資金再度轉戰防疫概念及宅經濟相關類股，抗疫相關的生技族群人氣今天再度轉強。

台股今天資金快速轉回防疫相關概念股，推動亞諾法、盛弘、國光生、高端疫苗、太景-KY、豪展、杏輝都再度吸引買盤推升股價走揚。

另外，跌深的達邦蛋白、大江、康友-KY、佐登、環瑞醫、雙美、健喬、尖端醫都見到反彈。

亞諾法攜日商Cellspect加速開發大陸新型冠狀病毒快篩平台，激勵今天重啟漲勢，股價開高後快速衝上漲停價32.45元，為生技族群中最亮眼的一檔。

亞諾法宣布將加快中國大陸新型冠狀病毒快速檢測、治療性抗體與疫苗的開發。已與日本Cellspect簽署合作協議，將利用亞諾法DNAx Immune技術平台產製抗體結合Cellspect的側流層析系統（lateral flow system）MSA檢測平台，快速篩檢中國大陸新型冠狀病毒。

積極拓入疫苗研發的國光生醫，今天早盤漲幅也超過2%。國光生技專案研發「新型冠狀病毒肺炎」疫苗小組日前已取得病毒基因排序，正透過基因重組等方式尋求有效數據後，展開人體臨床試驗等合成開發技術。另將會與中研院、國衛院商議未來共同研發等合作方式。

大江6日董事會通過實施庫藏股，預計購買2000張，最高斥資金額達8.13億元。大江表示，大陸傳出武漢疫情後，相關保健產品接到不少急單，目前正積極產製因應客戶需求。

武漢肺炎全球擴散，世界各地相繼採取緊急防疫措施下，自身免疫系統抵抗病毒及各種感染侵襲的天然防線，再度引起話題。積極布局細胞治療產業的尖端醫表示，因武漢肺炎疫情，免疫細胞應用詢問激增，將陸續開發各式生長因子、營養品與保健品因應客戶需求。（編輯：鄭雪文）1090207