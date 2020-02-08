防疫意識抬頭 消毒品搜尋量增4倍口罩仍最夯

（中央社記者吳家豪台北8日電）武漢肺炎疫情持續升溫，電商業者發現防疫用品買氣攀升，近期消毒類商品搜尋量大幅成長4倍，口罩則是熱搜排行榜第1名。另外有平台業者觀察站內銷售，1月口罩銷量月增4.6倍。

電商業者網路家庭旗下PChome 24h購物今天公布網站上的防疫熱搜關鍵字，1月29日至2月4日消毒類商品搜尋量大幅成長4倍，防疫器材搜尋次數成長近3倍，搜尋榜前3名依序為口罩、酒精、乾洗手。其中口罩具備阻絕飛沫的功用，能降低被傳染的風險，在全民搶購風潮下成為熱搜冠軍。雖因目前配合政府政策，統一由政府指定通路販售，但市場需求仍高，刺激搜尋量居高不下。

針對武漢肺炎疫情延燒，許多人選擇以口罩自保，但也有專家呼籲，勤洗手也是重要防疫手段。PChome 24h購物表示，個人貼身用物易沾染細菌，居家用品恐為細菌溫床，因此能有效殺菌、達到清潔效果的酒精列居熱搜關鍵字第2名。排行第3的乾洗手具有免用水、可隨時清潔雙手的特色，也獲得許多消費者的青睞。

另一家電商業者創業家兄弟觀察，1月中爆發武漢肺炎疫情，同樣發現網站內1月口罩整體銷量與平均月銷量相較大幅提升4.6倍，防疫、消毒類相關商品銷售也持續走高。

PChome 24h購物指出，由於消滅細菌、維持清潔已是防疫重點，關鍵字排行榜中多以消毒類商品為主要搜尋趨勢，第4、5名分別為次氯酸類商品、紫外線殺菌燈；其他具備消毒殺菌效果的商品例如酒精噴霧消毒器也上榜，甚至健康飲品黑麥汁也成為熱搜黑馬。

B2B2C電商平台松果購物1月營收新台幣2845萬元、年增26.24%，創歷年同期新高，背後原因除了春節檔期買氣挹注之外，也與武漢肺炎疫情帶動宅經濟，許多消費者減少外出購物轉向網購採買有關，近期掀起的防疫相關搶購潮，民生用品、居家玩樂商機紛紛湧現。

PChome 24h購物也發現，2月1日至3日的電玩遊戲銷量成長40%，連帶推升遊戲主機Switch近期搜尋量，推估原因為民眾外出意願降低，並受到開學延後政策影響，居家娛樂買氣湧現，帶動相關產品等關鍵字搜尋量不斷攀升，成為另類的防疫宅經濟。（編輯：楊凱翔）1090208