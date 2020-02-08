美對台出口增逾3% 分析師：美防中國科技未放鬆

（中央社記者吳家豪台北8日電）美國半導體製造設備強勁出口帶動下，2019年以來美國對台灣出口增逾3%。分析師認為，手機產業復甦帶動半導體需求明顯成長，且美國對中國大陸科技的防範心理仍未放鬆，有助美台貿易今年維持成長。

美國在台協會（AIT）今天在臉書發文表示，自2019年以來，美台貿易額成長12.5%，使台灣重回美國第10大貿易夥伴；在半導體製造設備強勁出口帶動下，美國對台灣的出口增加3%以上，同時台灣對美國的出口成長近19%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪指出，半導體是台灣比較領先的產業，雖然台積電先進製程耗材與設備主要採用台灣本土供應鏈，但是有些比較高階的耗材和設備還是會從美國進口。

蔡明翰觀察，2019年下半年以來因為手機產業明顯復甦，帶動半導體需求明顯成長，對設備和耗材的需求都同步增加。今年半導體成長趨勢並未明顯變化，需求仍存在，但市場擔心武漢肺炎疫情可能導致製造業斷鏈，這也是週五美股震盪拉回的原因之一。

蔡明翰表示，雖然權值股台積電的主要生產基地在台灣，但不代表可免於武漢肺炎影響，因為供應鏈必須視為一個整體，如果下游組裝廠無法生產，其他供應鏈都要跟著休息；例如PCB（印刷電路板）在湖北省是重要產業，一旦PCB斷鏈，半導體需求也會跟著停滯，到頭來所有人「都在一條船上」。

新光投信董事長劉坤錫認為，美台貿易之所以成長，主要反映2018年以來美中貿易戰及加徵關稅，大環境趨勢變得越來越明顯；過去美國直接與中國貿易往來，現在礙於關稅因素，逐步深化與台灣供應鏈的合作，而且美國對中國大陸科技的防範心理仍沒有放鬆或退讓，有助於美台貿易今年維持成長。

劉坤錫也提醒，武漢肺炎疫情可能造成上游關鍵原料供給暫時中斷，或影響晶圓製造、IC封裝測試等產業，預期到3、4月前都可能受衝擊，短期需要調整。

不過，劉坤錫強調，未來無論歐美企業沿用原本的供應鏈，或是中國大陸建立自己的供應鏈，台灣相關廠商都可以扮演「左右逢源」的角色，因為台灣產業在國際舞台上具有較高的供應鏈價值，在變化過程中更能掌握商機。（編輯：張均懋）1090208