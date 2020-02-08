中國不同意鴻海復工 日媒：恐衝擊電子供應鏈

（中央社台北/香港8日綜合外電報導）「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）報導，由於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情蔓延，中國當局不同意鴻海集團的深圳、鄭州廠區在2月10日復工。

此舉將使得蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）與華為（Huawei）等全球電子企業供應鏈的中斷更為雪上加霜。

鴻海是蘋果iPhone手機的全球最大組裝廠，華為智慧型手機、亞馬遜電子書載具Kindle及智慧型音箱Echo也都由鴻海集團代工，同時還為惠普（HP）與戴爾（Dell）等電子大廠提供產品。

4名知情消息人士告訴日經亞洲評論，深圳市的公衛專家告知鴻海公司，經實地檢查後，鴻海在當地的廠房面臨「冠狀病毒高度感染風險」，因此不宜復工。

他們還提到，鴻海鄭州廠原定2月10日復工的計畫也喊停。鄭州廠是iPhone手機的全球最大生產基地。

消息人士透露，鴻海董事長劉揚偉昨天上午召開視訊會議後，當天下午鴻海就取消台灣員工在7日與14日之間返回中國的機票。

劉揚偉拍板，除非經過當地政府的評估且批准，否則鴻海鄭州廠不會復工。

日經亞洲評論還掌握另一份內部公告，鴻海集團旗下的面板公司群創，昨天通知員工建議他們2月10日不要返回深圳龍華廠。

報導指出，鴻海延遲復工對其他電子產品供應商而言是個警訊，因為這家台灣製造業巨擘已採取積極措施防範新型冠狀病毒疫情的蔓延，甚至自行生產外科手術用口罩供內部員工使用。

蘋果iPad代工廠仁寶公司，昨天也在微信（WeChat）帳號宣布，仁寶的中國江蘇省昆山廠復工從2月10日延至17日。

鴻海告訴日經亞洲評論，位於中國的旗下工廠復工時程會遵照當地政府指示，還說「我們的客戶並沒有要求我們提前復工」。

鴻海表示，他們正和當地政府合作，為員工安全返回工作崗位做好必要準備。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1090208