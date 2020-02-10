中國復工首日變數多 供應鏈難題恐衝擊台股

（中央社記者吳家豪台北10日電）受武漢肺炎影響，中國大陸今天進入復工首日，產能恢復狀況將左右台股走勢；法人認為，台股逐步挑戰1月30日黑K反壓，盤勢震盪機會恐提升。

美國公布就業報告強勁，投資人趁勢獲利了結，美股上週五收黑，自歷史高點拉回。道瓊工業指數終場下跌277.26點，或0.94%，收在29102.51點；標準普爾500指數下跌18.07點，或0.54%，收在3327.71點；以科技股為主的那斯達克指數下跌51.642點，或0.54%，收在9520.512點。

台股7日終場下跌136.87點，收在11612.81點，跌幅1.16%，成交值新台幣1286.18億元，暫守5日線與11600點整數大關，但週線收紅。

武漢肺炎疫情延燒，北京、上海、江蘇與廣東等地仍預計今天開工，但變數大。晶圓代工廠台積電與組裝廠廣達等指標台廠以今天復工為目標，不過也傳出鴻海深圳廠被當地政府要求暫緩復工，鄭州廠也不一定能於今天全面恢復產能。

民眾為避免感染風險，減少參加室內展演活動，不少演唱會和藝人見面會因此取消，可能衝擊海樂影業、寬宏藝術等文創股2月業績。

法人表示，台股逐步挑戰1月30日的帶量黑K，目前日指標低檔轉強、5日均線轉揚，短線偏多；但隨指數逼近上檔下彎的短期均線以及M頭等反壓，研判大盤震盪機會恐提升，將反覆整理以消化賣壓。（編輯：楊凱翔）1090210