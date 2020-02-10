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電商1月營收 富邦媒網家創同期新高

最新更新：2020/02/10 18:22

（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者富邦媒今天公布2020年1月合併營收新台幣49.29億元，年增15.09%，創歷年同期新高；網路家庭1月合併營收36.19億元，年增5.52%，也改寫同期新高。

富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，1月雖逢總統選舉干擾及農曆春節，通常為全年最長且銷售最淡的假期，營收年增率仍達15.09%。

富邦媒表示，momo網路購物在春節前辦年貨、氣溫驟降防寒需求、防疫情事推升買氣，1月合併營收年增20.3%，占比達89.1%；行動購物營收年增33.7%，持續保有高成長。

網家1月營收主要受惠旗下PChome 24h購物買氣蓬勃，且1月適逢農曆春節採購潮，透過行動端辦年貨比例增加，帶動過年前1週行動端業績年增40%。

網家指出，今年春節較往年提早至1月，除了受到7天假期民眾返鄉及外出拜年的影響，同時也因春節物流提早停收包裹等因素，1月合併營收微幅成長；但B2C（企業對消費者）直營業務仍保持成長曲線，創下歷年同期新高紀錄。

展望2020年，網家表示，將積極拓展目標市場，擴大產品及服務等各面向，推升營運表現。（編輯：趙蔚蘭）1090210

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