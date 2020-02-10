鴻海1月營收年減11.9% 法人：首季觀察疫情影響

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海自結1月合併營收新台幣3645.66億元，較去年12月5395.07億元減少32.43%，比去年同期4140.95億元下滑11.96%。法人表示第1季觀察武漢肺炎疫情，今年業績看增1%到3%。

從產品來看，鴻海指出1月較去年12月相比，運算產品表現最佳，其次是企業產品，再者是元件及其他，最後是消費暨智能產品。

若1月與去年同期相比，元件及其他表現最佳，其次是運算產品，再者是消費暨智能產品，最後是企業產品。

消費暨智能產品包括智慧手機、電視、遊戲機等；企業產品包括伺服器、網通等；運算產品包括電腦、平板等；元件及其他包括連接器、機構件、服務等。

展望今年第1季，法人指出需觀察中國武漢肺炎疫情對鴻海位於中國廠區營運影響，以及鄭州廠區和深圳廠區復工進展。

國外科技網站MacRumors引述天風國際證券分析師郭明錤報告指出，疫情可能影響鴻海鄭州和深圳廠區復工表現，復工狀況明顯延遲，預估鄭州廠區復工率大約40%到60%，深圳廠區復工率在30%到50%左右。

法人指出，鄭州廠區和深圳龍華廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的兩大生產基地，若無法穩定復工，恐影響iPhone組裝代工進展。鴻海深圳與鄭州廠區若復工狀況不明朗，起碼48%的業績恐受到波及，影響員工人數至少32萬人。

其中粗估鄭州相關企業占鴻海整體業績比重超過26.5%，深圳相關企業占集團整體營收比重超過21.5%。

展望今年營運，法人預估鴻海集團今年業績成長幅度下修到1%到3%，今年目標提升毛利率和每股獲利，預估到2025年毛利率要提升到10%。（編輯：黃國倫）1090210