傳鄭州深圳廠陸續復工 鴻海早盤股價走堅

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海中國鄭州和深圳廠區傳出陸續復工，鴻海早盤走堅，最高來到82.9元，漲1.09%，市值來到新台幣近1.15兆元。

中國武漢肺炎疫情持續延燒，鴻海集團在中國廠區復工進展備受關注，路透社引述消息人士報導，鴻海集團在深圳市的主要工廠已獲准今天恢復部分生產。

一位不具名的消息人士也告訴中央社記者，鴻海深圳廠區已經獲得復工許可。

路透社10日也引述未具名的知情消息來源指出，鴻海已接獲中國政府批准，同意在鄭州的工廠復工。

對於上述消息，鴻海集團重申，中國大陸各廠區正緊密配合各地政府復工要求，依分批原則有序復工；每個廠區復工過程嚴格要求合法合規，以員工安全為最高原則；各廠區復工情形，以當地政府公告為準。

國外科技網站MacRumors引述天風國際證券分析師郭明錤報告指出，疫情可能影響鴻海鄭州和深圳廠區復工表現，復工狀況明顯延遲，預估鄭州廠區復工率大約40%到60%，深圳廠區復工率在30%到50%左右。

鴻海自結1月合併營收新台幣3645.66億元，較去年12月5395.07億元減少32.43%，比去年同期4140.95億元下滑11.96%。

展望第1季，法人指出需觀察武漢肺炎疫情對鴻海位於中國廠區營運影響，以及鄭州廠區和深圳廠區復工進展。粗估鄭州相關企業占鴻海整體業績比重超過26.5%，深圳相關企業占集團整體營收比重超過21.5%。

展望今年營運，法人預估鴻海集團今年業績成長幅度下修到1%到3%，今年目標提升毛利率和每股獲利，預估到2025年毛利率要提升到10%。（編輯：鄭雪文）1090211