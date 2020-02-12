中橡龐貝氏症專利收入13.9億 恐全提減損

國際中橡總經理黃柏松（左）12日在台灣證券交易所重大訊息記者會說明，子公司擁有「治療龐貝氏症之方法」專利，卻面臨客戶不願按照合約支付歐洲專利權利金的困擾。中央社記者潘智義攝 109年2月12日

（中央社記者潘智義台北12日電）台泥集團旗下碳黑廠國際中橡總經理黃柏松今天表示，認列子公司「治療龐貝氏症之方法」歐洲專利權新台幣13.9億元權利金收入（去年已提列減損金額7.5億元），若2月底到期仍無法收到，將全數提列減損。

黃柏松今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，子公司Synpac Venture Capital,L.P.擁有「治療龐貝氏症之方法」專利，因 Genzyme Corporation不願按照合約支付這項專利的歐洲權利金，並向美國仲裁協會提請仲裁，迄今未按合約支付去年第2、3、4季歐洲地區權利金帳款共13.9億元。

國際中橡解釋，除非未來Genzyme Corporation願意依合約支付上述歐洲權利金，財報這次將已認列的權利金收入再提列「減損」扣除部分，才有可能回沖，重新列為收入。

黃柏松說，去年前3季公布合併財務報表，即針對Genzyme Corporation不願支付權利金，將財報原已認列歐洲地區權利金收入部分，再預提減損，累計提列減損金額7.5億元。因此，以上述應收權利金帳款13.9億元減掉7.5億元，尚有6.4億元應收帳款，其中包括已逾期應收而未收帳款，以及合約規定，部分可以在今年2月底才到期收取的帳款。

他說，持續委託美國律師透過仲裁程序維護公司權益，向Genzyme Corporation追討依約應付權利金。

另外，國際中橡今年起財務報告將不再認列有爭議的歐洲權利金收入，因此，也無須再因無法收到權利金而提列減損。（編輯：張良知）1090212