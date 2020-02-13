創意第一季展望保守 美系外資降評下修目標價

（中央社記者吳家豪台北13日電）IC設計服務廠創意對第一季展望保守，美系外資認為創意未能掌握人工智慧晶片等快速成長機會，降評至減碼，目標價下修至218元；亞系外資維持中立評等和目標價257元。

創意股價今天下跌3元開出，截至10時30分，盤中低點來到242.5元、跌幅約2.6%，成交量逾1800張。

美系外資發布研究報告指出，創意已布局次世代中央處理器和人工智慧（AI）晶片，卻錯失部分商機，原因之一是創意挑選中國設計專案時相當謹慎，反觀同業世芯-KY積極與晶圓代工廠台積電合作，搶下不少在中國的關鍵成長機會。

其次，創意投入特殊應用晶片（ASIC）研發的工程師約500人，遠低於聯發科預計投入的3000人，導致創意市占遭聯發科與博通侵蝕。

美系外資也發現，儘管創意認為投資智慧財產權（IP）將有助於在2020年之後為7奈米和5奈米的高效能運算晶片服務建立競爭門檻，但第三方IP供應商和聯發科都已經能提供類似IP，足以和創意競爭。

美系外資觀察，創意在中國中央處理器在地化及全球AI晶片等快速成長市場的策略過度保守，導致部分專案被競爭對手搶走，恐缺乏新營運動能挹注，因此將創意投資評等從「中立」調降至「減碼」，目標價從265元下修到218元。

亞系外資仍看好創意將受惠於數個長期趨勢，包括系統商開發自有的特殊應用晶片、技術升級將帶動平均售價走揚、客戶委託設計（NRE）營收挹注、合作夥伴台積電樂觀看待營收成長，但考量創意目前估值趨於合理，維持「中立」評等和目標價257元。（編輯：鄭雪文）1090213