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手機相機規格戰拉高 大立光營運進補

最新更新：2020/02/13 10:49

（中央社記者韓婷婷台北13日電）三星發表Galaxy S20系列新機，除了5G外，大幅拉高相機規格，包括4鏡頭、飛時測距（ToF）、1.08億像素一次到位，讓近2年才加入三星供應鏈的大立光營運可望大進補。

三星（Samsung）如期在第1季發表4款手機，分別是基本版Galaxy S20、升級版S20 Plus、頂級版S20 Ultra與摺疊版Galaxy Z Flip。除了支援5G網通規格外，鏡頭規格始終是市場高度關注的焦點。其中配備高達1.08億像素主鏡頭的頂級新機最吸睛。

法人表示，Galaxy S20配備1200萬像素的主鏡頭、6400萬像素的長焦鏡頭和1200萬像素的廣角鏡頭；S20 Plus另外多了一顆ToF鏡頭；Galaxy S20 Ultra則是1.08億像素的主鏡頭，搭配4800萬像素長焦鏡頭、1200萬像素廣角鏡頭以及ToF鏡頭。

大立光執行長林恩平先前在法說會上曾透露，已有客戶鏡頭的規格拉升到億級以上像素，且新客戶機種數也持續在增加中。

法人推測三星此次推出的1.08億及6400萬像素鏡頭都是採用大立光的7P和8P鏡頭模組，大立光來自三星的鏡頭營收貢獻，將從去年的個位數進一步推升至10%到15%的水準，一方面分散過去單一客戶比重過高的風險，一方面也拉平上下半年淡旺季營運差距懸殊的問題，對大立光有相當正面的效益。

拍照已成為現代人的日常，近年來全球各大手機品牌旗鑑機種競賽也持續聚焦在「相機規格戰」，多鏡頭、高倍數變焦、高畫素、廣角、3D、測距等等都成為各家角力的重點配備，規格提升也帶動新應用更多元。

法人表示，相機規格戰將持續帶動光學產業榮景，台灣2大鏡頭主力供應商大立光及玉晶光將是最大受惠者，尤其高階鏡頭需求持續擴大，將支撐2大廠商產品ASP（平均銷售單價），毛利率有望隨著良率及規模經濟擴大維持高水準。

大立光擁有2700項專利，5P（5片塑膠組成鏡頭組）以上鏡頭專利大立光幾乎都包了。目前客戶群涵蓋美國蘋果、韓國三星、LG、華為、小米、OPPO、VIVO等全球主要手機品牌大廠。（編輯：林孟汝）1090213

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