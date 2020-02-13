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認列子公司權利金卻未收到款 中橡股價重挫

最新更新：2020/02/13 11:44

（中央社記者潘智義台北13日電）國際中橡財報認列子公司「治療龐貝氏症之方法」歐洲專利權新台幣13.9億元權利金收入，若2月底到期仍無法收到款項，將全數提列減損，今天盤中股價逼近跌停。

台泥集團旗下碳黑廠國際中橡今天股價走低，盤中來到26.6元，大跌8.9%，逼近跌停價26.3元。

國際中橡總經理黃柏松昨天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，子公司Synpac Venture Capital,L.P.擁有「治療龐貝氏症之方法」專利，因Genzyme Corporation不願按照合約支付這項專利的歐洲權利金，並向美國仲裁協會提請仲裁，迄今未按合約支付去年第2、3、4季歐洲地區權利金帳款共13.9億元。

黃柏松解釋，認列子公司「治療龐貝氏症之方法」歐洲專利權新台幣13.9億元權利金收入，去年第3季財報已累計提列減損金額7.5億元，剩下未提列減損部分，有些已經到期必須再提減損，但有些依約在今年2月底才到期，若屆時仍無法收到權利金，也需提列減損。

國際中橡解釋，除非未來Genzyme Corporation願意依合約支付上述歐洲權利金，財報這次將已認列的權利金收入再提列「減損」扣除部分，才有可能回沖，重新列為收入。（編輯：楊凱翔）1090213

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中橡龐貝氏症專利收入13.9億 恐全提減損

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