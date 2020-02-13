武漢疫情 工研院：台灣製造行銷全球影響較小

（中央社記者潘智義台北13日電）工研院產科國際所針對武漢肺炎疫情對台灣產業影響，今天發布研究報告指出，若採台灣製造行銷全球模式影響較小，甚至可獲轉單效應，其他與中國關係密切的產銷模式受疫情影響較大。

工研院研究報告鎖定台灣20項產業，包括半導體、顯示面板、網路通訊、手機組裝、電路板、光學鏡頭、LED、被動元件、汽車零組件、工具機、產業機械、高科技設備、石化、特化、風電材料及零組件、太陽光電、醫療器材、生技醫藥、電子材料、電池等。

報告指出，除台灣製造行銷全球模式之外，還包括借力中國行銷全球、台灣製造行銷中國、借力中國在地行銷模式。生產據點愈集中在中國大陸、以及目標市場愈以中國內地為主的產業，所受疫情缺料、缺工、訂單減少影響愈大。

台灣製造行銷全球部分，例如半導體、顯示面板、工具機、汽車零組件、生醫、太陽能電池模組等產業，假設整體產業受疫情影響延後開工、遞延交貨日期，但因台廠在台灣生產比重大，透過生產調控及備料庫存，影響程度較小，甚至還有轉單效益。

不過，在悲觀情境下，即便是台灣製造行銷全球，若供應鏈廠商不能配合，無法如期開工、疫情不可控制，台廠仍可能面臨上游缺料、位於中國的工廠缺工、客戶取消訂單，進而影響既定排程與營收成長，衝擊整體產業成長動能。

至於借力中國、行銷全球，如網路通訊、手機組裝、電路板，因中國大陸產能大，受疫情影響難以順利調控，恐將出現人力與物料短缺現象，進而導致減產，衝擊上半年營收表現。若上游缺料、生產缺工、中國工廠停擺時間延長，進而影響既定排程與營收，衝擊整體產業成長動能。

台灣製造、行銷中國則包括光學鏡頭、發光二極體、工具機等。雖然產業受疫情影響延後開工，但因台灣生產比重大，在生產調控及備料庫存下，影響程度較小，但中國市場受疫情影響訂單減少，衝擊上半年企業獲利表現；若缺料、缺工造成生產停擺，且封城管制造成運輸受阻、內需下滑，將大幅衝擊以中國大陸市場為主要動能的產業及產品。

借力中國、在地行銷模式，如網路通訊、鏡頭模組、手機組裝、產業機械、太陽能電池與模組等。因中國大陸產能大，受疫情影響難以順利調控，恐出現人力與物料的短缺現象，進而導致減產，衝擊上半年營收。若缺料、缺工造成生產停擺，且封城管制造成運輸受阻、需求下滑，將大幅衝擊以中國大陸市場為主要動能的產業。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：紀淑芳）1090213