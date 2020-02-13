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智原去年每股賺1.4元 今年營收可望成長1成

最新更新：2020/02/13 16:28

（中央社記者張建中新竹13日電）IC設計服務廠智原去年獲利回升，歸屬母公司淨利新台幣3.48億元，年增逾3成，每股純益1.4元。展望今年，智原預期，第1季營收將季減1成，全年可望成長1成。

智原下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受客戶年底庫存調整影響，智原第4季營收滑落至14.02億元，季減11.9%，獲利同步滑落，歸屬母公司淨利0.49億元，季減66.4%，每股純益0.2元

不過，在矽智財（IP）、客戶委託設計（NRE）與量產3大業務同步成長帶動下，智原去年整體營運順利回升，總營收53.06億元，年增8.2%。

其中，NRE業績達13.7億元，一舉刷新歷史新高紀錄；IP業績8.8億元，創12年來新高；量產業積約30.6億元，年增約8.8%。

智原去年獲利同步成長，歸屬母公司淨利3.48億元，年增32.1%，每股純益1.4元。

展望今年，智原總經理王國雍表示，第1季IP業績將較去年第4季大致持平，只是受武漢肺炎疫情影響，NRE業績恐將下滑逾10%，恐將拖累整體第1季營收季減1成。

王國雍看好全年包含量產與NRE的特殊應用晶片（ASIC）業績可望成長逾1成，IP業務在資源平衡考量下，今年業績可能較去年略減1%至3%，今年總營收將較去年再成長1成水準。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：郭萍英）1090213

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