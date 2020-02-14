康控1月營收大增 股價衝漲停

（中央社記者韓婷婷台北14日電）康控-KY在蘋果TWS真無線藍牙耳機AirPods Pro及車用產品需求帶動下，1月營收逆勢較去年同期大增177%，月增也有40.12%，激勵今天股價強勢亮燈漲停。

康控1月單月營收新台幣5.62億元，月增40.1%、年增177%，創同期新高，激勵今天股價開高強攻漲停價156.5元。

康控表示，昆山廠針對美系客戶產品出貨的產線本來就不停工、零件也有庫存備料，春節休假前已有部份製成品及半製成品存貨可供出貨及生產，留守的員工不必再另外花時間隔離，其他下游組裝廠也有採取部分產線春節繼續加班的措施，因此可以順利趕上客戶交期。

由於2月受到新冠病毒（武漢肺炎）影響，大陸廠延後至10日復工，目前產能逐步恢復中，但要回到全產能仍需要時間，營運將受到衝擊，不過整體營運仍將優於去年。

真無線（TWS）藍牙耳機產品市場反應熱絡，AirPods Pro每組配備3組、6個矽膠耳塞套，康控-KY是AirPods Pro耳塞主力供應商，供貨占比約80%。隨著市場需求快速成長，法人預期缺貨潮將再度拉長。

康控包括聲學元件、光學產品今年都會有不少新產品加入，將是今年重要成長動能；其中美系客戶新機也增加新的精密元件，預計在第2季加入出貨行列；另外，中國大陸積極推動汽車零件國產化，也讓康控車用精密零部件找到絕佳切入點，供應中、德合資車廠的元件已開始出貨。（編輯：鄭雪文）1090214