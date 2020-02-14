集邦：疫情影響5G時程 估手機首季出貨年減12%

（中央社記者張建中新竹14日電）武漢肺炎疫情延燒，市調機構集邦科技認為，5G發展時程與中國5G智慧手機出貨恐受影響，預估第1季全球智慧手機出貨量年減12.1%，全年出貨量也估減少1.3%。

集邦科技今天發布報告，分析武漢肺炎疫情對各關鍵零組件及下游產業的影響。集邦調降智慧手錶、智慧手機、筆記型電腦、液晶監視器、液晶電視、遊戲機、智慧音箱與汽車第1季出貨預估，降幅4.5%至16%不等。

其中，智慧手錶出貨量預估降幅最大，達16%，其餘智慧手機、筆記型電腦、遊戲機與智慧音箱出貨量預估降幅也都超過1成水準，液晶電視出貨量預估降幅最小，僅4.5%。

集邦科技指出，智慧手錶及藍牙耳機等穿戴產品組裝以中國廣東省、江蘇省及浙江省為主，預估將在2月中旬陸續復工，但受停產、缺工及缺料問題影響，第1季產量下修，上半年新產品也可能延後推出。

由於5G基地台需要更多且升級光纖，估計5G的光纖需求是4G的2倍以上，集邦科技表示，武漢為全球最大光纖供應聚落，占全球光纖光纜生產比重達25%，武漢封城恐影響光纖供應，並間接影響5G發展時程。

此外，中國電信項目競標多面臨延遲，多數5G相關採購項目延期開標，包括5G基地台印刷電路板及光纖供應商也多位於湖北，對供應鏈將造成一定程度影響，中國5G智慧手機出貨將連帶受到影響而減少。

集邦科技認為，疫情不僅對智慧手機供應鏈造成影響，也將對全球經濟造成衝擊，進而減弱民眾消費力道，預期第1季全球智慧手機出貨量恐將年減12%，全年出貨量將約13.81億支，將較去年減少1.3%。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張均懋）1090214