受春節假期影響 廣達與緯創1月營收年減逾2成

（中央社記者潘智義台北14日電）受農曆春節假期影響，筆電代工廠廣達電腦、緯創資通今天公布1月合併營收均較去年12月及去年1月同期大減至少2成，2月面臨武漢肺炎疫情影響恐更大。

廣達電腦今天公布1月合併營收629.58億元，較去年12月928.82億元減少32.2%，較去年同期849.25億元減少25.9%。因工作天少，1月筆電出貨僅200萬台。

緯創統計，1月合併營收604.89億元，較12月的861.35億元減少29.77%，較去年同期757.36億元減少20.13%。

緯創1月筆電出貨100萬台、伺服器16萬台、桌上型電腦90萬台、顯示器60萬台。

由於1月底農曆春節假期過後原定開工，卻因武漢肺炎疫情波及，遲至2月10日以後才陸續開工，2月營收將會再下降。廣達表示，將配合各工廠所在地方政府規定，陸續達到全面復工。

緯創說，原預期今年第1季部分產品出貨量較去年第4季減少比率為個位數，但現在必須全面下修，今年第1季各產品出貨量較去年第4季減少比率均為雙位數。

緯創原為因應美中貿易戰、美國加徵自中國銷美筆電關稅，預計在菲律賓擴建生產基地，分擔自中國產線撤出的筆電產能，但美國暫不對中國加徵這項關稅，菲律賓廠角色將僅止於全球布局功能。（編輯：郭萍英）1090214