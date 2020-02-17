Visa台灣區總經理 3/16起趙麗芳接掌

（中央社記者劉姵呈台北17日電）信用卡發卡組織Visa今天宣布，自3月16日開始，將任命在資訊科技及金融服務領域擁有20餘年經驗的趙麗芳接掌台灣區總經理要職，提供台灣市場最佳的支付及金流服務。

Visa今天發布新聞稿表示，原台灣區總經理麻少華將接任中國區策略專案暨企劃副總裁，協助Visa進入中國市場的專案，公司將任命趙麗芳為新台灣區總經理，負責Visa台灣的業務營運、策略規劃以及領導管理，任期於3月16日正式開始。

Visa指出，趙麗芳在加入之前，曾擔任過聯想（Lenovo）全球服務策略暨個人電腦服務副總裁，也於IBM接掌多個高階管理職位，最後職位為全球企業諮詢服務大中華區副總裁兼營運長。

趙麗芳也曾任Visa策略專案暨企劃副總裁，在中國策略規劃與市場開放扮演重要的角色；嚴格來說，她在資訊科技及金融服務領域，擁有跨越多國市場、超過20餘年的實戰經驗。

趙麗芳出生於台灣，擁有國立台灣大學國際企業系學士學位及國立台灣大學工商管理學碩士學位。

Visa表示，過去麻少華帶領Visa台灣業務的14年間，讓數位支付使用率倍增，Visa金融卡使用也更為普及，實體商店感應刷卡交易普及率達到7成，同時，導入Visa代碼化服務、推動Visa全球通匯服務。

Visa大中華區總裁于雪莉說，隨著電子、行動支付的興起，未來相信可借重趙麗芳優秀的業務管理能力及對市場的深刻經驗，帶領Visa在數位變革時代下，將台灣營運推向新高峰。（編輯：郭萍英）1090217