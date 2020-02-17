開學季網購筆電買氣增3成 電競機成銷售黑馬

（中央社記者吳家豪台北17日電）電商業者富邦媒今天表示，旗下momo購物網受惠開學3C採買潮，近一個月筆電買氣年增3成，預估開學季3C買氣將成長4成；網路家庭觀察，電競筆電成為開學季銷售黑馬。

下週起各級學校陸續開學，筆記型電腦買氣成長。富邦媒觀察近一個月網站上筆電銷售，主要客群為25歲以下及45至49歲年齡層消費者，其中25歲以下大學生族群人數成長4成，替兒女選購開學筆電的家長人數也明顯增加。

富邦媒發現，為方便上下課隨身攜帶，具有高度行動性的輕薄款筆電為開學季主要選購趨勢，銷量約占整體筆電6成，熱銷價格帶約落在2萬元至3萬元之間，尤其14吋搭載Intel Core i5處理器及SSD固態硬碟容量的商品最受消費者青睞。

網路家庭旗下PChome 24h購物表示，因應開學季到來，今年以來筆電銷量已超越去年同期表現，且帶動筆電周邊的買氣，近年來開學季筆電的採購趨勢仍以14吋、1.4公斤的輕薄款為主。

PChome 24h購物進一步分析，近年來電玩商機崛起，為同時滿足課業與娛樂的需求，不少學生開始追求更高效能的筆電，帶動電競筆電銷售占比逐年攀升，已占整體開學筆電銷量40%，讓電競筆電和輕薄筆電雙雙成為市場主流商品。

PChome 24h購物也發現，為擁有更好的使用體驗，可輔助筆電使用的周邊商品也成為熱門選擇，包括易於攜帶的無線滑鼠、能調整螢幕角度的散熱架、能防水減壓的筆電包等。（編輯：趙蔚蘭）1090217