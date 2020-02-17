南山對尹崇堯懲處公文 保險局：不符合公司治理

（中央社記者劉姵呈台北17日電）南山人壽大股東尹衍樑15日親自下令，對副董事長尹崇堯及總經理許妙靜各記一支大過。金管會保險局今天表示，此懲處未依照公司程序處理，不符合公司治理，已發函南山要求說明。

去年因「境界」新系統出包遭金融監督管理委員會重罰，並下令暫停投資型保單業務的南山人壽，因連2年業績排名掉至業界第3名，無論是去年的新契約保費收入或今年1月契約保費皆連輸給國泰人壽與富邦人壽。大股東尹衍樑15日親自下令，發出內部懲處公告，各記副董事長尹崇堯及總經理許妙靜一支大過。

尹崇堯為南山人壽大股東、潤泰集團總裁尹衍樑獨子，當天內部公告一貼出，隨即震撼南山內部，南山員工們議論紛紛，有人認為是「以儆效尤」，深怕下一波將連累基層員工。南山工會當時也向中央社記者表示，針對大股東直接介入保險公司經營管理，恐嚴重影響保險公司的專業經營，將向金管會反映。

據知情人士指出，此懲處並未經過董事會討論決議，因此保險局當天接獲此消息是相當震怒，並立刻發函要求南山作說明。

保險局官員今天表示，保險公司要對高層進行懲處，必須經過董事會提案，有一定的作業程序。此外，大股東與董事也必須尊重專業經理團隊，經營團隊也必須善盡職責，遵守公司應有的程序，此懲處明顯不符合公司治理。

官員說，已要求南山人壽在本週內要提出此事件的相關說明，以及對於公司治理方面要如何改善，避免再出現相同問題，引發爭議。南山人壽表示，最快會在明天對外說明回應。（編輯：張良知）1090217