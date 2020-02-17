投資人不回頭 人民幣存款餘額下探71個月新低

（中央社記者潘姿羽台北17日電）央行今天公布1月底人民幣存款餘額降至2559.15億元，下探71個月以來最低位，央行官員指出，人民幣投資工具更多元，存款利率走低，資金停泊在人民幣定存的意願自然下降。

中央銀行今天發布銀行辦理人民幣業務概況，今年1月整體人民幣存款餘額為人民幣2559.15億元，較上月減少51.18億元，下探2014年3月以來低點。

進一步觀察外匯指定銀行（DBU）存款餘額，較上月減少人民幣44.3億元，降至2245.8億元。

央行外匯局行委陳婉寧解釋，DBU以法人戶存款餘額減少較顯著，原因包含壽險業匯出人民幣資金做國外投資、電子業匯出支付三角貿易貨款，以及有3檔國際債券新募集發行。

至於國際金融業務分行（OBU）存款餘額降至人民幣313.35億元，較上月減少6.88億元，主因是電子業支付三角貿易貨款，以至於存款餘額減少。

人民幣存款餘額趨勢逐步走低，陳婉寧分析，人民幣投資工具愈來愈多，投資人為了取得比較好的報酬，會尋求其他投資工具，資金留在存款的機率自然下降。

央行提供最新銀行各天期的最高牌告利率，1個月期最高者為板信商銀2.2%，3個月期為兆豐商銀2.4%，6個月期是上海商銀的2.78%，9個月期是日盛商銀2.45%，1年期則為陽信商銀2.65%。陳婉寧直指，1月底時，3個月期還有3%，如今各天期利率全面跌破3%。

央行也公布1月人民幣匯款總額為898.06億元，較上月大減人民幣332.42億元，不過陳婉寧表示，這是因為1月適逢農曆春節連假，營業天數減少，商業活動也變少，連帶影響匯款量。

至於1月下旬爆發的2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），導致許多企業復工困難，是否會影響後續人民幣業務，陳婉寧認為，金融業比較早恢復上班，但金融業服務實體產業，在產業復工不全面、實體產業營業活動減少的情況下，金流應該也會受影響。（編輯：黃國倫）1090217