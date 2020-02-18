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旺宏第4季每股賺0.41元 疫情影響產品報價

最新更新：2020/02/18 15:20

（中央社記者張建中新竹18日電）記憶體製造廠旺宏去年第4季歸屬母公司淨利新台幣7.54億元，季減59%，每股純益0.41元。總經理盧志遠表示，受武漢肺炎影響，今年產品報價走勢撲朔迷離。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受季節性變動及客戶提前第3季拉貨影響，旺宏第4季營收滑落至95.81億元，季減20%；快閃記憶體（Flash）業績季減6%，唯讀記憶體（ROM）業績季減34%。

因8吋廠減產與匯率不利因素影響，旺宏第4季毛利率26%，較第3季下滑4個百分點，歸屬母公司淨利7.54億元，季減59%，每股純益0.41元。

旺宏去年總營收349.95億元，年減5%，因產品價格下滑影響，毛利率28%，下滑10個百分點，歸屬母公司淨利30.12億元，年減67%，每股純益1.64元。

展望今年，盧志遠表示，原先看好產品報價走向，受武漢肺炎疫情干擾影響，產品報價走勢轉為撲朔迷離，並不清楚。

不過，盧志遠說，5G基地台客戶需求並未受武漢肺炎疫情影響，仍符合預期維持健康狀態。因應3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）研發需求，今年資本支出約新台幣87億元，將較去年減少約32%。（編輯：張均懋）1090218

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