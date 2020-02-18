中小企業3項紓困貸款 預計3月初開放申請

（中央社記者吳柏緯台北18日電）為了協助受武漢肺炎影響的中小企業度過難關，經濟部中企處在紓困方案中提出3項不同的貸款補助措施，待立法院正式通過紓困預算，預計3月初就可以開放申請。

武漢肺炎疫情衝擊國內各項產業，包含百貨賣場、商圈與夜市商家在內的內需型商業受到嚴重衝擊，經濟部中小企業處經過盤點後，在本次的紓困方案中，提出多項貸款補助措施，盼能協助中小企業度過難關。經濟部官員說明，待立法院審議通過紓困預算後，預計3月初企業就可申請。

經濟部官員指出，中小企業的貸款補助分為3類，分別為「舊有貸款」、「新貸款項」與「產業轉型」。

第一項措施是針對貸款尚未還清，但營運受到疫情影響，以致償還貸款陷入困境的中小企業。經濟部官員說明，如有這樣的情形，希望銀行能夠主動展延企業還款時間，並降低展延期間衍生的利息；經濟部將會以預算補貼銀行降息的金額，補貼以1年期的郵政儲金利率為基準，最高補貼到1.06%。

第二項措施是因為疫情造成訂單減少，影響到營運，進而有貸款需求的企業。經濟部官員表示，這類的企業可向銀行借貸營運週轉金，經濟部會協助提供實質擔保，同時規劃全額補貼利息。不過官員說明，仍須看屆時預算分配的結果才能確認最後的補貼方式，同時也會持續跟銀行溝通利息的計算方式。

第三項則是沒有受到太大的影響，但想要藉著這次機會升級、轉型，因此有新增貸款需求的企業。官員說明，針對這類業者，經濟部會提供8到9成的信用保證，同時利息補貼以中華郵政2年期定期儲金機動利率為基準，最高1.095%，協助企業轉型。（編輯：張均懋）1090218