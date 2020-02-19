不受疫情影響 離岸風電鋼鐵廠營運增溫

（中央社記者潘羿菁台北19日電）不受武漢肺炎疫情影響，離岸風電族群營運逐步加溫，世紀鋼（9958）離岸風電生產基地-台北港，機械設備已進入測試階段，預計2月底、3月初取得使用執照，屆時，水下基樁生產能量將加大。

世紀鋼主要應用產業類別為公共工程、廠房營造與離岸風電，均屬於內銷市場，不受到肺炎疫情影響，工人上工狀況相當正常。今年世紀鋼營運重點為應用於離岸風電鋼件，原訂計畫台北港於今年1月啟用，但碰到農曆春節進度略微延遲。

世紀鋼表示，現階段台北港機械設備已進駐完成，正在安裝測試中，預期這兩個月內有望取得使用執照，一旦取得使照，離岸風電產能將大幅提升，台北港首批訂單為沃旭81座水下基樁。

世紀鋼日前公告元月營收為新台幣3.3億元，月減20.9%，不過較去年同期大幅成長2.3倍，展望後續，世紀鋼表示，雖然1月有農曆春節因素干擾，但是考量到交貨期排程，大年初三即陸續上工，降低工作天數減少的負面影響。

反觀2月有228連假影響，世紀鋼預期，2月營收可能持平或略微成長，邁入3月正常工作天數，3月營收將優於2月，整體第1季營收表現可望呈現逐月走升格局。

另外，世紀鋼規劃於第2季生產哥本哈根基礎建設基金（CIP）逾60座Jacket與69座水下基樁，營運動能有望進一步墊高。

法人預期，世紀鋼半成品加工與子公司組裝營收合計，2020年離岸風電總營收占合併營收比重有望達到七成，2021年墊高至八成，至於傳統公共工程與建築鋼構將會維持每年接單水準約10多億元，以維持雲林廠稼動率。

至於中鋼（2002）轉投資的興達海基也準備進入生產階段，目前所需原料陸續進入廠區，興達員工將開始生產組裝，最快今年第3季認列首批營收。興達海基首張訂單為沃旭56座套筒式水下基礎訂單。（編輯：紀淑芳）1090219