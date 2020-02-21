疫情影響復工和今年營收 鴻海盤中跌逾1%

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海證實中國大陸主要廠區復工受疫情波及，進度謹慎，對全年營收有負面影響。鴻海今天盤中低檔震盪，跌破82元，最低來到81.6元，跌1.45%，市值來到新台幣1.13兆元。

外資法人20日賣超鴻海6713張，三大法人賣超鴻海7748張。

觀察中國武漢肺炎疫情對集團影響，鴻海20日指出公司一向不評論市場對集團營運評估報告，也未曾對外發布季度財測數字。

不過受武漢肺炎疫情影響，鴻海指出，在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區復工進度會較為謹慎，對全年營收確實會有負面影響。

在海外廠區部分，鴻海表示，包括越南、印度、墨西哥等地營運仍持續滿載，部分擴產計畫也正常進行，整體詳細情形將待情況明朗後對外說明。

本土法人報告指出，蘋果約有60%的iPhone組裝量在鴻海集團的鄭州廠區，不過增產速度依舊緩慢，iPhone出貨量下修，主要受到組裝廠缺工以及關鍵零組件短缺影響，預期第1季iPhone出貨量約2330萬支，恐季減4成。

在鴻海部分，法人預期，受到疫情影響，鴻海第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季季減42%，比去年同期下滑5%，將是11個季度來低點，每股純益可站上1.2元。

鄭州廠區和深圳龍華廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的兩大生產基地，穩定復工攸關iPhone組裝代工進展。深圳與鄭州廠區合計起碼占鴻海集團約48%營收，員工人數至少32萬人。

其中粗估鄭州相關企業占鴻海整體業績比重超過26.5%，深圳相關企業占集團整體營收比重超過21.5%。（編輯：楊玫寧）1090221