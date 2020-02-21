非洲豬瘟試劑熱銷 瑞基1月營收創新高

（中央社記者韓婷婷台北21日電）瑞基海洋生物科技1月合併營收新台幣5257萬元，年增49.2%，月增16.91%，再創歷史新高點。主要因非洲豬瘟與禽流感檢驗試劑熱銷，另外瑞基也積極開發新型冠狀病毒試劑。

現場檢測廠瑞基表示，1月營收成長主力來自全球畜產市場。因應非洲豬瘟與禽流感疫情持續延燒，亞洲各國積極動物防疫，帶動畜產檢測試劑銷售。中國豬瘟檢測相關訂單持續成長，菲律賓與柬埔寨亦下單訂購非洲豬瘟產品；國際糧農組織（FAO）泰國分部持續訂購禽流感試劑，沙國代理商亦續下單禽流感試劑。

展望2020年，瑞基表示，除鞏固水產疾病檢測市場領導地位外，將持續深耕畜產市場，以亞洲地區為起點，全面拓展非洲豬瘟檢測市場，同時強化布局PCR（聚合酶連鎖反應）的核酸合成技術在雞禽市場的應用；伴侶動物方面，將持續朝新增代理通路前進。

大陸受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，還有不少企業未能復工，加上運輸狀態也待恢復，將衝擊2月營運表現，3月則需進一步觀察整體恢復狀況。

另外，瑞基已由美國國家生物資訊中心（NCBI）及全球共享禽流感數據倡議組織（GISAID）基因庫取得新型冠狀病毒基因序列，並積極著手進行適用於POCKIT技術平台相關檢測試劑研發。（編輯：黃國倫）1090221