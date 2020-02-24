日韓疫情燒恐慌情緒蔓延 防疫股逆勢強漲

防疫概念股24日包括口罩、不織布、防護衣、耳/額溫槍、紅外線測溫、殺菌清潔消毒劑、疫苗相關、檢測試劑、設備、製藥、保健食品等防疫相關產業都成為資金追逐的熱門族群。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北24日電）日韓武漢肺炎疫情快速延燒，引發民眾恐慌情緒加溫，台股大跌逾百點，防疫題材概念股再度成為資金避風港，高端疫苗、亞諾法等領軍帶領防疫族群成為盤中焦點。

防疫概念股今天包括口罩、不織布、防護衣、耳/額溫槍、紅外線測溫、殺菌清潔消毒劑、疫苗相關、檢測試劑、設備、製藥、保健食品等防疫相關產業都成為資金追逐的熱門族群。

高端疫苗、亞諾法、優盛、瑞基、合世、熱映、永昕、美德醫療、毛寶、恆大等均亮燈漲停，寶齡富錦、環瑞醫、豪展、松翰相關個股近期漲幅也相十分亮眼。

防疫視同作戰，從政府到民間，生醫領域業者一起組成國家隊抵抗武漢肺炎疫情。在經濟部及民間口罩工廠、物流、通路合作組成「國家級團隊」下，台灣化解了口罩之亂的集體焦慮。至於檢測試劑、藥物及疫苗方面的國家隊也已成軍。

包括國家衛生研究院、中研院、生技中心、國光生醫、高端疫苗、亞諾法、台康生技、台灣圓點等廠商，均在第一時間積極投入研發抗疫行列，鎖定檢測試劑、疫苗及治療藥物三大方向，並陸續傳出新的進展跟好消息，激勵資金湧入力挺。

高端疫苗公司選擇投入檢測試劑及疫苗開發，12日宣布已完成新型冠狀病毒RT-PCR核酸檢測套組開發，並向台灣衛福部食藥署（TFDA）提出許可申請；17日再宣布已與美國國衛院（NIH）簽約合作開發新冠肺炎疫苗，成為NIH唯二授權合作的公司，引發各界關注。

優盛為台灣醫材及通路大廠，旗下醫材部門生產血壓、溫度量測產品及呼吸治療產品，近年積極朝向藥局通路發展，擁有佑全健康人生及躍獅二大藥局通路。大樹、杏一同為藥局及醫療器材通路商。

合世、熱映、豪展、松翰等均生產體溫量測相關器村及設備；寶齡富錦供應國內醫院用消毒液；太景-KY為抗生素廠，旗下抗細菌感染新藥適應症為社區型肺炎，可用於支持性療法、還有製藥相關包括中化、永信都受到關注；防疫受惠股也陸續外擴至增強抵抗力的保健藥品，包括大江、生展、杏輝、彥臣生技、葡萄王等都算廣義的防疫概念股。

彥臣生技主要產品為保健產品、新藥開發及農業生技產品開發，尤其過度用眼的宅經濟盛行，使得眼睛保健轉趨熱門，彥臣搭上防疫列車，多項相關產品訂單滿載，出貨量大增，市場供不應求，可望成為推動第1季營收成長新動能。

美吾華抗菌洗手乳第一、二、三波都被搶購及預定一空，目前將持續生產，另外，子公司懷特則規劃，3月將推出醫藥等級的保健食品。（編輯：楊凱翔）1090224