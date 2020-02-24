韓國疫情加劇 集邦：記憶體供應不受影響

（中央社記者張建中新竹24日電）武漢肺炎疫情延燒，韓國疫情加劇，市場關注台灣記憶體廠能否受惠轉單。集邦科技指出，韓國記憶體廠供貨不受影響，DRAM及NAND Flash今天主流產品報價持平表現。

韓國疫情快速擴散，韓國政府已將疫情預警上調至最高等級「嚴重」，截至今天上午9時，新增161例俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計確診人數增至763例，死亡病例增至7例。

韓國為全球記憶體主要供應國家，據市調機構集邦科技統計，三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）去年第4季共囊括全球45.1%的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場，及72.7%的動態隨機存取記憶體（DRAM）市場。

市場關注南亞科等記憶體廠是否因而受惠轉單效益，相關記憶體族群今天在買盤湧入下，股價表現相對強勢，南亞科一度達新台幣85.6元，漲幅約1.42%；群聯股價也一度達342.5元，漲幅約2.23%。

集邦科技指出，韓國記憶體廠供貨依然維持正常，因記憶體產線自動化程度高，停工機率低，預期記憶體供給應不會受到影響。

據集邦科技調查，包括DDR4 8G與3D TLC 1Tb、512Gb等DRAM及NAND Flash主流產品今天現貨價表現平穩，全數持平，並未出現劇烈波動。（編輯：楊凱翔）1090224