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原料漲需求增 鋼筋廠豐興4天連2漲

最新更新：2020/02/24 12:27

（中央社記者潘羿菁台北24日電）不畏武漢肺炎疫情，受惠於需求暢旺與上游原料漲兩大助力，鋼筋大廠豐興上週三調漲鋼筋每噸300元，今天再度上漲200元，短短4天累計調漲500元，漲幅3.4%，一掃2月上旬以來下跌陰霾。

由於日本與美國廢鋼價格同步上漲，帶動國內廢鋼行情跟著調整，本週廢鋼報價為每噸7000元，比起前週的6500元，漲幅7.7%，也因為上游原料廢鋼行情波動，豐興今天針對鋼筋產品也跟漲，最新行情為每噸1萬5300元，較前週的1萬5100元，每噸調漲200元。

不過值得注意的是，豐興早在上週三已啟動上漲行情，從每噸1萬4800元調高至1萬5100元，本週一再次調整售價來到1萬5300元，等於4天內累計上漲500元，4天連2漲，幾乎是同步反應上游原料成本，也讓鋼筋售價回到今年2月初水準。

豐興觀察，目前國內公共工程拉貨力道依舊順暢，例如，去年接獲南投鳥嘴潭人工湖、桃園觀塘天然氣接收站等興建計畫仍在推行中，讓鋼筋有基本需求量，加上近期國內廢鋼上漲帶動鋼筋跟漲，刺激客戶詢價意願增強、採購心態漸濃，顯示鋼筋中長期是偏漲氣氛。

豐興認為，上半年鋼筋需求穩定成長格局有望抵定，將是豐興主要成長動能。（編輯：鄭雪文）1090224

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