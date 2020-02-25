金價挑戰1700美元 專家：關鍵在守住支撐區間

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）金價近日急升，專家分析，在資金派對氛圍衍生的避險需求下，金價走勢原本就偏多，加上疫情全球擴散，又加劇價格波動幅度，今年是否突破1700美元，關鍵在後續回檔是否守住1635至1650美元區間。

武漢肺炎全球擴散，南韓、義大利相繼淪為重災區，擔憂疫情打亂全球經濟復甦腳步，美股道瓊指數崩跌1031點，創2年來最糟表現，歐美各大股市崩跌，日經225指數今天也收跌超過700點；資金湧入黃金避險，帶動金價近日一度觸及1680、1690美元價位，一舉超越先前多數預測機構預估區間。

台灣銀行貴金屬部副理楊天立分析，全球貨幣寬鬆，資金浮濫，反映出資金派對行情，在這波狂潮下，市場一定存有避險需求，進而持續將資金投入黃金，成為支撐今年金價看多主因之一。

楊天立表示，加上武漢肺炎疫情全球擴散，又使金價在看多基礎上大幅波動，2月初金價本來小幅回檔修正，但隨疫情蔓延，很快獲得支撐推高。市場原先認為，疫情屬於非經濟性風險，但隨病毒遠處傳播，市場擔憂可能衝擊中國以外國家的實體經濟，轉化為金融性系統風險，加上預測機構紛紛因疫情下調全球經濟成長率預測，使金價急速飆升。

楊天立說，近一個多星期以來，金價快速從1560至1560美元強升至1690美元高價，漲勢驚人，以技術分析角度來看，這稱為「跳空缺口」，直接略過中間價位往高點攀升；根據經驗，跳空缺口產生後，投資人多半希望回防。

楊天立指出，可觀察金價後續回檔，若在1635到1650美元區間就可獲得支撐，反映市場對前景憂慮深，避險力道強勁，「1700美元價位將不是今年金價的天花板」，如果金價進一步拉回至1600美元月平均線水準，那市場憂慮可能沒想像那麼嚴重，金價高點可能在1700美元之內。

楊天立提醒，疫情發展本身難以預料，對金價走勢的影響更是難以預測，提醒投資人應更為審慎，目前市場風險因素不少，建議可將5%至10%以上資產配置於黃金，目的為避險的投資人，建議可分批買入，分散平均買入成本。（編輯：張均懋）1090225