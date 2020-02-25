外資賣超減少台股前波低點有撐 3月挑戰萬二可期

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美股日股重挫，台股今天下挫逾百點後跌幅收斂翻紅。法人指出，美股日股屬落後補跌，台股外資賣超較24日減少，雖利空測低，不過多方頑強抵抗，前波低點有撐，預估台股3月仍有機會挑戰1萬2000點。

市場憂心武漢肺炎疫情可能影響美國本土和歐洲市場，加上日韓疫情有擴散跡象，美股道瓊終場重挫逾千點，日經225指數今天開盤也一度暴跌逾1000點，最終日經收盤仍重挫781.33點，跌幅深達3.34%，收在22605.41點。

受消息衝擊，台股今天早盤一度下挫逾百點，11500點整數關卡和半年線約11439點一度失守，隨後電子股強勢反彈，鴻海等主要電子權值股勁揚，大盤跌幅收斂翻紅，半年線失而復得，在11550點附近整理，尾盤小漲收在11540點之上。

加權股價指數終場收在11540.23點，小漲5.36點，漲幅0.05%，成交值來到新台幣1538.15億元。三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，合計賣超111.2億元。根據券商統計，外資今天賣超112.85億元，較24日賣超明顯收斂。

從個股買超狀況來看，根據證交所統計，今天富邦VIX三大法人買超達31.59萬張，排名第1，國泰美國道瓊反1三大法人買超近2.23萬張，排名第2。

從賣超狀況來看，元大S&P原油正2三大法人賣超12.89萬張，排名第1，元大滬深300正2三大法人賣超3.67萬張，排名第2。

台股今天下跌逾百點後收斂翻紅收小漲，華南永昌投顧董事長儲祥生指出，美股道瓊大跌逾千點主要是期指重挫，日本今天是休市後補跌，台股今天盤中美股期指上漲、加上外資賣超減少，使得台股走勢翻紅。

儲祥生指出，美股重挫屬於落後補跌，主要是蘋果（Apple）日前示警中國大陸疫情恐影響首季財測表現，此外義大利和韓國疫情有蔓延的跡象，市場產生憂慮所致。

第一金投顧董事長陳奕光指出，美國和中國的流動性資產創新高，全球資金在債市和股市之間遊走，台股近日主要受到疫情系統性風險以及全球資金派對加強版的影響，震盪幅度相對明顯。

兆豐國際投顧指出，美股跌勢相較於台股和陸股，應該是落後補跌，反映市場對武漢肺炎疫情可能影響美國本土的憂慮，台股在先前已大跌反映後，今天跌幅收斂翻紅守住半年線之上，預期半年線應有強勁支撐。

展望台股後市，儲祥生指出，目前仍須觀察後續疫情發展，以及其他國家對於疫情的控制程度，預估台股短線區間整理。

陳奕光表示，台股近日利空測低，不過多方頑強抵抗，前波低點11138點有支撐，加上軋空行情持續，資金派對加強版尚未結束，預估台股3月在疫情逐漸明朗後，仍有機會挑戰1萬2000點，對於後市行情不悲觀，不過第2季可能回到基本面，靜待另一波行情啟動。

兆豐國際投顧表示，需觀察疫情在歐洲、日本和韓國的影響程度，台灣防疫措施掌握確診人數及感染來源，預期台股短線盤整區間震盪，若走勢偏弱不至於跌破前低11138點，走勢堅挺可在半年線和季線約11796點之間整理。（編輯：黃國倫）1090225