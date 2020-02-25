華新科：車用和5G推動被動元件需求

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）被動元件大廠華新科表示，武漢肺炎疫情影響今年第1季和第2季全球經濟，美中貿易戰導致供應鏈轉移，不過車用和5G推動被動元件需求。

華新科今天下午受邀參加Nomura International（Hong Kong）線上法說會。展望被動元件市場前景，華新科指出，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響今年第1季和第2季全球經濟，美中貿易戰導致供應鏈轉移。

另一方面，受聯網車持續成長影響，華新科指出，車用被動元件需求趨勢持續；5G及週邊衍生應用，將持續推動被動元件需求。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市況，華新科指出，業界具量產規模且系列完整的MLCC供應商有限。儘管去年MLCC短缺緩解，使得平均銷售價格（ASP）下降，去年全球合併銷售額下降了37%，不過公司在日系客戶銷售額僅小幅下降4%。

中國法人報告指出，由於下游回補庫存意願強烈，加上原廠難以在短期內招到足夠工人提高產能利用率，使得MLCC在今年第1季現貨價格出現上漲。

法人指出，去年第4季包括台廠國巨和華新科的現貨價格已經小幅上漲5%到10%，估今年第1季漲幅續擴大；中國武漢肺炎疫情使得MLCC供給受限，進一步加劇價格上漲，預期MLCC到3月續面臨供給不足。

從市場來看，華新科指出，去年大中華地區占比約71%，亞洲占比約16%，美洲和歐洲占比各約6%。從通路營收比重來看，去年直銷占比約52%，經銷占比約4成，品牌代工占比約8%。

從客戶端來看，華新科表示，前10大客戶合併銷售額占公司全球總銷售的20%到25%。

從終端應用來看，去年通訊占比約32.9%，工業占比約28.2%，個人電腦與週邊設備占比約17.4%，消費性產品與顯示螢幕占比約14.3%，車用占比約6.6%。

華新科去年第4季自結稅前淨利新台幣14.41億元，季減約3成，是8季新低水準，每股稅前盈餘約2.97元。

去年全年華新科自結合併營收299.44億元，年減37.39%，稅前淨利89.66億元，年減65%，每股稅前盈餘約18.46元。（編輯：張均懋）1090225