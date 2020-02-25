瑞基完成開發新冠肺炎檢測試劑 85分鐘知結果

（中央社記者韓婷婷台北25日電）現場檢測廠瑞基海洋今天宣布，已成功開發出2款新冠肺炎病毒檢測試劑，包括適用於實驗室使用的qPCR（Real-Time PCR）試劑，及瑞基POCKIT平台使用的iiPCR系列試劑。

瑞基表示，新冠肺炎病毒檢測試劑是採用世界衛生組織（WHO）與美國國家生物資訊中心（NCBI）及全球共享禽流感數據倡議組織基因庫所公布新型冠狀病毒基因序列特異性基因片段進行設計，其專一性與靈敏度與WHO所公告的建議檢測方法一致。

瑞基指出，qPCR試劑可搭載一般實驗室儀器檢測使用；iiPCR系列試劑則搭載瑞基儀器POCKIT系列使用，瑞基POCKIT儀器具微型輕便優勢，將萃取與檢測合而為一，只需將樣本置入，85分鐘後即可得知檢測結果。

瑞基受惠非洲豬瘟與禽流感檢驗試劑熱銷，1月合併營收新台幣5257萬元，年增49.2%，月增16.91%，再創歷史新高點。

瑞基表示，來自中國、菲律賓與柬埔寨的非洲豬瘟檢測訂單持續成長，聯合國糧農組織（FAO）泰國分部則持續訂購禽流感試劑，沙國代理商亦續下單禽流感試劑，推升1月營收續創新高。2月受到不少企業未能復工，加上運輸狀態也待恢復，營運將受影響，3月則需進一步觀察整體恢復狀況。全年則在新客戶及新市場擴展下成長可期。（編輯：趙蔚蘭）1090225