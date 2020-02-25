更多編輯台推薦新聞：
桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束
兩岸

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束

「人肉電腦」凱薩琳享嵩壽101歲 NASA要她驗算過才敢起飛
文化

「人肉電腦」凱薩琳享嵩壽101歲 NASA要她驗算過才敢起飛

武漢肺炎病例暴增 韓國驚現口罩之亂
國際

武漢肺炎病例暴增 韓國驚現口罩之亂

影片／回憶Kobe這煩人小老弟 籃球之神喬丹淚流滿面
運動

影片／回憶Kobe這煩人小老弟 籃球之神喬丹淚流滿面

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

瑞基完成開發新冠肺炎檢測試劑 85分鐘知結果

最新更新：2020/02/25 19:50

（中央社記者韓婷婷台北25日電）現場檢測廠瑞基海洋今天宣布，已成功開發出2款新冠肺炎病毒檢測試劑，包括適用於實驗室使用的qPCR（Real-Time PCR）試劑，及瑞基POCKIT平台使用的iiPCR系列試劑。

瑞基表示，新冠肺炎病毒檢測試劑是採用世界衛生組織（WHO）與美國國家生物資訊中心（NCBI）及全球共享禽流感數據倡議組織基因庫所公布新型冠狀病毒基因序列特異性基因片段進行設計，其專一性與靈敏度與WHO所公告的建議檢測方法一致。

瑞基指出，qPCR試劑可搭載一般實驗室儀器檢測使用；iiPCR系列試劑則搭載瑞基儀器POCKIT系列使用，瑞基POCKIT儀器具微型輕便優勢，將萃取與檢測合而為一，只需將樣本置入，85分鐘後即可得知檢測結果。

瑞基受惠非洲豬瘟與禽流感檢驗試劑熱銷，1月合併營收新台幣5257萬元，年增49.2%，月增16.91%，再創歷史新高點。

瑞基表示，來自中國、菲律賓與柬埔寨的非洲豬瘟檢測訂單持續成長，聯合國糧農組織（FAO）泰國分部則持續訂購禽流感試劑，沙國代理商亦續下單禽流感試劑，推升1月營收續創新高。2月受到不少企業未能復工，加上運輸狀態也待恢復，營運將受影響，3月則需進一步觀察整體恢復狀況。全年則在新客戶及新市場擴展下成長可期。（編輯：趙蔚蘭）1090225

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報