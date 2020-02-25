台灣博報堂擬每股69元 收購格威傳媒多數股份

（中央社記者林孟汝、吳家豪台北25日電）台灣首家掛牌廣告集團格威傳媒今天公告，日商台灣博報堂投資擬以每股新台幣69元公開收購格威傳媒2685多萬普通股，總金額約18.53億元；此收購案若獲通過，台灣博報堂將成為格威單一最大股東。

格威董事會將委請專家查證、審議收購條件，並於3月11日前做出回應。這項交易案後續還須經濟部投審會審核通過。

格威傳媒公司董事會於今天傍晚收到台灣博報堂投資股份有限公司收購格威發行在外流通股權通知，依據相關書件的內容，台灣博報堂集團計劃透過公開收購，成為格威公司單一最大股東。

依據公開的資料，此次收購方台灣博報堂集團的母公司博報堂株式會社，總部位於日本東京，是一家具有百年以上歷史，世界排名第6、日本排名第6的綜合廣告代理商，目前在全球20個國家有超過150個據點。

原名為聯廣集團的格威傳媒到今年屆滿50年，在2015年達勝投資(KHL)入主經營後，2018年3月順利上市，成為台灣首家上市掛牌的文創集團，由達勝投資集團董事長郭冠群出任格威董事長。

達勝集團最有名的投資戰役，除了格威聯廣集團外，就屬2019年初，以510億元拿下有線電視中嘉集團，成為台灣近20年來最受矚目的媒體交易案。

郭冠群入主格威集團後，發動多次文創產業內併購，包括原聯廣廣告、安益會展、先勢公關等集團，從廣告傳播領域逐步擴及新科技、內容、媒體等多元服務，發揮營運綜效，讓格威集團長期盤踞本土廣告媒體和公關會展市場的龍頭地位。

格威集團表示，與博報堂都強調夥伴主義、以人為本的經營哲學，台日雙方企業也都具有創意，格威加入博報堂集團後，不僅可提升台灣在地專業品質、多元服務，更可以強化博報堂亞洲地區廣告行銷代理業務，擴及數位廣告、數據行銷、公關業務、會展及促動行銷等。

業界則分析，此次收購格威集團的博報堂株式會社具有百年以上歷史，為世界排名第6、日本排名第2的綜合廣告代理商，這也是近年來日本文創集團投資台灣文化事業的嶄新例子，預料可帶動外資擴大對台灣的新一輪投資。

格威傳媒2019年全年營收新台幣40.5億元，年增6.07%；去年前3季每股盈餘2.59元，不如2018年同期的3.25元。（編輯：張均懋）1090225