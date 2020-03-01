疫情重挫中日2月PMI指數 台灣變數多前景難樂觀

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）武漢肺炎疫情擴散，重挫亞洲生產基地，中國、日本2月製造業採購經理人指數（PMI）創低；中經院明天將公布台灣PMI指數，預估雖然可以維持擴張，但因訂單以及交貨時間增加等變數，前景難以樂觀。

武漢肺炎疫情肆虐，台商在中國生產無法完全恢復，2月份武漢肺炎疫情快速於中國以外地區蔓延，不僅衝擊中國，對全球供應鏈也陸續造成影響，觀察各國已公布數據，中國2月PMI指數35.7，創歷史新低，日本PMI指數47.6，也為2012年以來新低點。

不僅如此，包括全球製鞋龍頭寶成在內，因中國區未能完全復工，面臨經營壓力，顯示疫情波及廠商供應鏈的挑戰相當嚴峻。經濟部近期密集與業者聯繫，掌握台商在中國復工及供應鏈情形，最終調查結果最快本週出爐。

PMI是衡量製造業的體檢表，可以衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等狀況，中經院明天將公布2月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI），外界密切關注台灣PMI走勢。

中經院助研究員陳馨蕙分析，疫情對各國PMI走勢影響，與其疫情擴散情形，產能及供應鏈狀況等因素有關，會對新增訂單、人力僱用數量、生產數量、供應商交貨時間及存貨等5項PMI指數組成指標產生不等影響，進而造成國際間走勢有別。

陳馨蕙指出，中國疫情從去年12月就出現，1月春節連假期間爆發、封城，至2月復工情形都不如預期，導致2月PMI大跌，日本、韓國2月在鑽石公主號、新天地教會群聚感染事件後，疫情也快速擴散，使日本2月PMI指數急遽緊縮。

陳馨蕙說，2月歐洲疫情雖不樂觀，但仍未達高峰，在PMI 5項組成指標中的「供應商交貨時間」增加之下，將整體指數拱為上升；過去供應商交貨時間增加，反映多是市場需求大的正面訊息，但在疫情期間，必須搭配新增訂單、生產、存貨等指標來看，因為缺工或缺料導致無法出貨，同樣也會單單造成這項指標上升。

至於台灣情形，陳馨蕙分析，台灣一直到近日才發現群聚感染情形，相較鄰近國家控制較佳，且開工產能並未受到影響，隨中國復工步調緩慢，日、韓供應鏈受影響，業者可能轉向台廠下單，但是否能真正構成「轉單」效應，關鍵在於是否能順利出貨，若接了訂單，但因斷料而無法出貨，仍無法真正受惠。

陳馨蕙說，「長鏈」產業，如汽車產業，就難真正受惠，相較供應鏈較短的產業，或是有能力在一定產線內完成製程的產業，如半導體，則有機會受惠；同時，擔心後續市場需求轉弱，已收到訂單、且有原料存貨的廠商，預估會先搶將手上訂單完成、趕快出貨，可能提升PMI表現。

另一名不具名學者認為，在業者搶著完成訂單出貨、增僱人力、備料生產下，2月PMI指數應會獲得支撐，尤其是來自電子產業的動能，同時，預估像歐洲一樣，台灣也會收到從中、日、韓廠商轉來的訂單，並可能因缺乏上游原料或因物流中斷，導致對供應商交貨時間增加，加上化學、生技醫療產業在疫情中表現不錯，使2月PMI不至於轉為緊縮。

這名學者指出，NMI則將受住宿餐飲業衰退而轉弱；不過，若PMI指數主要是受供應商交貨時間增加而帶動上升，未必是正面現象，必須更細緻觀察其他指標表現。

學者指出，武漢肺炎疫情如今已經是全球蔓延，遠在伊朗也有確診案例，不僅對全球供應鏈帶來衝擊，未來需求面也可能下滑。（編輯：黃國倫）1090301