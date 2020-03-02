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研華認購銳鼎20%股權 布局金屬加工市場

最新更新：2020/03/02 09:43

（中央社記者吳家豪台北2日電）工業電腦廠龍頭研華今天宣布現金投資智慧製造顧問暨系統集成公司銳鼎科技20%股權，銳鼎將成為研華在大中華及東南亞地區的金屬加工及手工具領域智慧工廠共創夥伴。

研華表示，希望藉由本次策略聯盟，與銳鼎在金屬加工及手工具市場相關智慧工廠領域形成平台供應商與系統集成商的上下游協同共創模式。除了技術與產品上的支持外，研華也將與銳鼎進行共同行銷，落實研華WISE-PaaS物聯網雲平台和Industrial Application（I.App）解決方案的銷售。

未來銳鼎將把在金屬加工及手工具工廠多年製造執行系統（MES）開發和系統集成的產業經驗，結合研華於工業4.0的解決方案，積極採用研華WISE-PaaS物聯網雲平台，提供模組化解決方案，使方案能被更快速導入至客戶案場中，同時降低客戶使用門檻和導入成本，加速市場推廣。

研華董事長劉克振說，銳鼎在金屬加工及手工具市場的智慧製造領域具有強大顧問和系統集成能力，結合研華在工業4.0解決方案與WISE-PaaS平台，將形成非常互補的策略合作夥伴。藉由與銳鼎的合作，研華有信心可以進一步擴大在大中華及東南亞地區金屬加工與手工具產業智慧製造市場的成長與市占率。（編輯：張均懋）1090302

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