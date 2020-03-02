iPhone組裝進度影響 玉晶光3月鏡頭出貨看減

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）蘋果（Apple）iPhone組裝復工進展備受關注，分析師預估，iPhone組裝復工要到今年第2季才會顯著改善，玉晶光3月鏡頭出貨量將明顯下滑。

武漢疫情對iPhone組裝代工影響程度備受市場關注。天風國際證券分析師郭明錤出具報告指出，根據最新調查，iPhone組裝復工須到今年第2季才會顯著改善。

觀察鏡頭供應鏈，郭明錤指出，玉晶光因鏡頭生產前置時間較一般上游零組件短、且高度依賴蘋果，因此能見度相對低於其他零組件供應商。

短期來看，報告指出，玉晶光受到武漢肺炎疫情影響，第1季營收將顯著低於市場共識，且第2季出貨能見度仍低。預估玉晶2月及3月鏡頭出貨量顯著下滑，且首季產能利用率低，將影響獲利表現，預期產能利用率最快到5月才會顯著改善。

中期來看，大立光為改善產能利用率，積極取得30%到40%的今年下半年新款iPhone高單價超廣角鏡頭訂單，打破玉晶光獨家局面。

長期來看，報告指出，中國大陸舜宇光學在iPhone鏡頭開發順利，有機會在2021年取得新款iPhone鏡頭訂單。

武漢肺炎疫情持續，蘋果先前表示，受到疫情影響，iPhone產能回升低於預期，加上中國市場需求受衝擊，截至今年3月底的財測可能無法達標。

首先全球iPhone供應可能暫時受限，儘管iPhone的製造合作夥伴據點位於中國武漢之外，且廠區也陸續復工，不過產能回升速度低於預期。iPhone供應短缺將暫時影響全球營收表現，其次是蘋果預期在中國市場的產品需求狀況會受到影響。（編輯：張均懋）1090302