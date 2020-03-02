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集保e存摺用戶數破百萬 新開戶7成選用

最新更新：2020/03/02 16:27

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣集中保管結算所今天宣布，自2017年3月推出「集保e存摺」App，截至今年2月已突破百萬用戶使用，近來投資人前往證券商開戶，其中7成以上選用集保e存摺。

集保表示，過去專注在資本市場的後台作業，近年來因應國內外金融科技浪潮，積極跨界創新，推出「集保e存摺」App，透過活化紙本存摺，建立與投資人直接對話的管道。

另外，透過大數據分析研究用戶樣貌與使用情形，持續開發更貼近用戶需求的的操作介面與使用體驗，並於2018年11月推出全新集保e存摺App2.0版，紙本存摺的時代已經過去了，結合行動裝置的集保e存摺App受到歡迎。

集保統計，ｅ存摺App的使用者，35歲以下就占了5成，相較於平均40至60歲的台股投資人年齡層明顯年輕，且集保e存摺App一機多摺的特色也廣受用戶青睞，擁有兩戶以上的用戶登入比例與停留時間皆高於僅有一戶的用戶。

另外，從用戶偏愛的功能來看，「我的資產」功能是集保e存摺App用戶的最愛，讓用戶可以在一個App整合證券、債券、基金、黃金等資產，平均每位用戶花費7成的使用時間在整合資產市值的頁面。

集保e存摺App第2受歡迎的功能是「e搜股」，用戶可以查詢各檔股票重大訊息、公司財務資料、股權分散表等，投資人以行動化檢視庫存資產，與尋找新的投資標的需求，都可以從集保e存摺App一站滿足。（編輯：鄭雪文）1090302

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