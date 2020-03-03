台股士氣大振 PCB族群強勁反彈

（中央社記者江明晏台北3日電）美股道瓊狂飆，激勵蘋果股價大漲，台股士氣大振，帶動蘋果供應鏈強勢反彈，主要在中國生產的PCB族群也一掃先前低迷氣氛，今天多檔個股如瀚宇博、台表科、金像電等亮燈漲停。

美股道瓊指數狂飆近1300點，蘋果公司（Apple）股價飆漲9.3%，收在298.81美元，刺激台股今天開盤上漲逾180點。

PCB（印刷電路板）族群股價勁揚，瀚宇博、台表科、金像電分別攻上漲停板，來到40.4元、97.6元、17.05元。楠梓電也一度漲逾7%；健鼎同樣勁揚逾7%，欣興和定穎漲逾5%。

PCB業界人士推估，湖北以外工廠復工率約5至8成，中國最壞狀況已過，隨復工率回升，第2季營運將好轉；雖然市場擔憂缺工缺料，但業界仍看好蘋果品牌力與訂單量大，會比其他品牌容易解決。

針對目前復工率還未達到正常狀態，業界人士說，除了少數人員是「回不來」，大部分問題卡在「回來要先隔離」，然後用人以大廠優先，自然會壓縮到小廠，有些當地小廠也許是零組件供應的一環，環環相扣下，就影響到復工成果，但市場看好中國政府能如期在4月恢復正常生產。

PCB大廠健鼎表示，無錫廠自2月10日復工後，返工人數約達7至8成，但由於需要先隔離，因此復工率還有待觀察，後續一定會慢慢增加。至於湖北地區，因官方宣布延後至3月10日以後復工，健鼎湖北仙桃廠申請後目前是低度復工，由於物流人流方面流通不易，產出十分有限，好在無錫廠都能支應需求端。

定穎表示，湖北黃石廠將繼續以現有7成產出營運，直至當地政府通知復工後，再從現有的7成產出往上增加。昆山廠已取得復工許可，為當地第一批復工廠商之一，產出已由原有的7成逐步往上提升中，目前兩廠供應鏈供貨無虞，出貨也正常。（編輯：張均懋）1090303