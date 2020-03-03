冠星擬斥資2000萬美元 布局柬埔寨成衣代工事業

（中央社記者潘羿菁台北3日電）紡織股后冠星-KY瞄準下游布局，擬斥資2000萬美元切入成衣代工，董事長林錦茂透露，目前規劃在柬埔寨合資設立成衣代工事業，冠星持股51%，將是公司首度跨入成衣串起一貫化營運模式。

棉紡布廠冠星主要供應Adidas、PUMA、李寧與GAP等，預計今年4月起開始出貨給Nike，成為新增客戶。不過武漢肺炎疫情影響中國大陸內需動能，林錦茂坦言，目前觀察大陸需求確實有下降，但歐美線品牌至今訂單未修正，若疫情能在第2季獲得有效控制，冠星全年度營運展望仍可維持樂觀。

至於位於中國大陸供應商與冠星自有產能，復工率已達9成，甚至連湖北供應商都順利發貨，除了擔心染劑可能會短缺，冠星提前採購半年用量，整體出貨算順暢，林錦茂指出，上游紗線有4成源自大陸，其餘6成則是就近在越南採購，且安全庫存約2個半月，不需要擔心斷料問題。

不過，2月營收難免受到延後復工的負面因素干擾，預料將比1月下降，但是仍有望維持年增格局，緊接3月將進入出貨旺季，將優於2月表現。

冠星預計3月底舉行董事會，屆時將公布年報與股利配發，雖然柬埔寨工廠機器設備折舊攤提負擔沈重，但是去年第4季營收比前年同期略增，預期去年第4季有望繳出盈餘成績單。

展望後續，林錦茂指出，為因應品牌客戶需求，將朝下游布局，擬斥資2000萬美元跨入成衣代工廠，初期將尋找既有來往的成衣廠合作，雙方傾向透過合資公司結盟，冠星持股51%，藉此切入成衣代工廠領域並且同步擴線，這項投資計畫預計下半年明朗化。

他指出，雖然武漢肺炎疫情造成短期信心保守觀望，卻給予冠星擴充規模的適當時機，未來不排除併購，達到2022年營收翻1倍目標。（編輯：林淑媛）1090303