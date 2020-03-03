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武漢肺炎影響砂石進口 水利署加強疏濬增出料量

最新更新：2020/03/03 18:05

（中央社記者吳柏緯台北3日電）台灣砂石約有1成從中國進口，受到武漢肺炎疫情影響，中國砂石開採速度放緩進而導致料源不足，台灣營建業也受到影響。水利署表示，配合穩定砂石供應政策，加強疏濬，讓每日出料量增加至6000公噸。

台灣的營建業砂石需求，約有1成仰賴中國進口，近期受武漢肺炎影響，中國砂石開採速度放緩進而導致料源不足，砂石價格蠢蠢欲動，影響國內公共建設，經濟部水利署研擬對策要求各河川局加強增量辦理疏濬。

水利署長賴建信今天赴第二河川局視察「汶水溪錦卦橋上游河段疏濬工程兼供土石採售分離」時指示，在河防安全及配合國家穩定砂石供應政策的前提之下，加強疏濬，出料量由原每日4000公噸，提升至每日6000公噸。

賴建信指出，汛期前後採用航拍工具，全面檢視轄區內河道淤積情形，及早規劃疏濬地點。經詳細清查支流及排水的匯流口淤積情況，影響河防安全的河段，優先納入疏濬辦理。

水利署表示，去年全國砂石總需求量約6150萬公噸，今年河川疏濬料源提供量已計畫由3779萬公噸提升至4885萬公噸，加上既有營建料源剩餘1612萬公噸，共為6497萬公噸，可滿足今年營建業砂石需求供應無虞。

除加強疏濬外，行政院也指示工程會協調砂石進口業者，掌握陸砂供應情形及東砂、中砂船載運跨區調配事宜等措施。（編輯：蘇志宗）1090303

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