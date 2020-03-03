和勤陸廠復工率67% 營收估將重回成長軌道

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）精密沖壓廠和勤精機目前中國大陸廠區員工復工率67%，嘉興和新廠目標3月恢復正常作業。法人預估4月之後，和勤營收回到逐月成長軌道。

武漢肺炎疫情持續，和勤指出，密切注意疫情發展及時採取因應措施，中國大陸本地員工與外地員工已陸續返回工作地點，目前員工復工率67%，二家大陸子公司廠區員工均未出現疫情病例。

其中嘉興和新廠位於嘉興嘉善縣經濟開發區，屬於獨角獸企業之一，是當地政府重點扶植企業，和勤指出獲得當地政府召回員工、招募臨時工、出貨運送等方面支持，目標3月恢復正常作業，以全產線正常運轉兩班制出貨。

法人預估4月之後，和勤營收將回到逐月成長軌道。

和勤積極布局電動車零配件，和勤指出主要客戶美系電動車大廠順利復工後，需求暢旺，和勤2月產能優先供給電動車大廠，因工作天數少而未能出貨給電動車大廠的部分，將遞延到3月出貨，零件增量計畫及新增品項零件供應仍按原定規劃進行。

其餘的汽車客戶，除了湖北以外的客戶都已復工，客戶復工時間多集中在2月下旬，因此出貨遞延。和勤指出，目前來看，影響僅是訂單往後延，對全年營收沒有重大影響。關鍵材料公司尚有庫存因應生產所需，供應商最遲也已在2月22日復工。

在硬碟訂單，和勤指出部分以出口為主，客戶並未停線持續生產，嘉興和新廠停工期間的產能，由台灣廠因應，不過疫情衝擊全球經濟，硬碟產業受波及的程度，仍需持續觀察。

和勤自結2月合併營收新台幣7986萬元，較去年同期1.02億元減少22.37%，累計今年前2月自結合併營收2.7億元，較去年同期2.65億元成長1.88%。和勤2月汽車零件營收0.48億元，占比59.38%；硬碟機構件（VCM Plate）0.31億元，占比38.51%。

和勤因應防疫工作，2月延後到2月13日復工，中國大陸廠2月下旬產能提升到55%，到2月19日止，超過9成的客戶都已復工。（編輯：楊凱翔）1090303