彰銀私募股權轉公發 台新金：不代表要出售

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）台新金今天舉行線上法說會，針對外界關切為何將持有彰銀私募股轉公發，台新金回應，只是完成必要程序，不代表要出售，重申對彰銀立場為「可進可退」。

彰銀2005年6月間以私募公開競標方式辦理現金增資案，共發行14億股特別股，最終由台新金控以新台幣365億取得彰銀22.5%，當年取得的私募特別股已於2008年轉為私募普通股，台新金日前提出申請，將私募普通股及近年因無償配股所取得的股份，補辦理公開發行。

對此，台新金總經理林維俊今天於法說會上說明，對彰銀立場不變，一樣是「可進可退」，政府若要延續2005年公股整併政策，台新會配合增資併購彰銀；如果要退，在合理的退場機制下，台新願意配合，讓彰銀回到政府體系。

林維俊強調，將私募股票改成公發，只是把必要程序做完，但不代表就要出售；根據掌握，私募股轉公發的程序，應在3月底、4月初就會完成。至於彰銀經營權官司進度，案件發回高等法院審理後，目前僅開過準備庭，此外沒有新進展。

另一方面，先前市場傳出，台新金有意併購保德信人壽。針對併購議題，林維俊回應，台新金確實對併購有興趣，也評估多年，對壽險、銀行、證券都抱持興趣，但不對單一個案評論，到了法令規定可揭露的時間點，會第一時間告知投資人。

台新金也在法說會上公布2019年營運成果，全年稅後淨利新台幣144.9億元，創歷史新高，年增12%，每股稅後盈餘1.19元，股東權益報酬率9.54%，年底每股淨值為12.86元。（編輯：林孟汝）1090303