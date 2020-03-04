傳蘋果新品擴大導入Mini LED 晶電受惠拚轉盈

（中央社記者吳家豪台北4日電）分析師看好蘋果公司對Mini LED需求將自今年第4季起爆發成長，將有6款新產品在2021年底前問世，超越原本預期的2款，LED磊晶廠晶電將受惠，2020年可望轉虧為盈。

晶電股價今天開低，盤中最低來到新台幣29.6元，跌幅近3%，成交量超過1.25萬張。

天風國際證券分析師郭明錤發布研究報告指出，蘋果公司（Apple）的Mini LED（次毫米發光二極體）產品研發完全不受武漢肺炎影響，商用化能見度甚至高於原本預期，未來5年蘋果發展和推廣Mini LED的趨勢將更加明顯。

郭明錤原本預測蘋果正在開發2款Mini LED新產品，但最新報告已修正為6款新產品，包括12.9吋iPad Pro、27吋iMac Pro、14.1吋MacBook Pro、16吋MacBook Pro、10.2吋iPad與7.9吋iPad mini。

報告指出，受惠於Mini LED晶圓單價較一般應用高200%至300%，蘋果的Mini LED產品將明顯貢獻LED供應商營收，預計2020年、2021年、2022年對LED晶片供應商的營收貢獻分別約1.8億美元（約新台幣54億元）、6億美元、14.3億美元，晶電是最大受益者，推估在2020年、2021年、2022年市占率分別為100%、100%、70%。

報告認為，晶電是蘋果採用Mini LED的領先受惠者，預計2020年、2021年、2022年營收將分別成長10%至20%、50%至60%、35%至45%，且2020年可望轉虧為盈，看好2021年每股盈餘將挑戰2010年的歷史高點新台幣7.16元。（編輯：黃國倫）1090304