春節影響基期 豐興2月營收暴增5成

（中央社記者潘羿菁台北5日電）鋼筋廠豐興鋼鐵今天公告2月營收為新台幣24.83億元，較去年同期成長50%，也較1月上揚58.1%，豐興表示，去年春節落在2月，工作天數比較基期不同所致。

豐興今年2月營收將近25億元，為去年3月以來新高水準，豐興表示，去、今年春節發生月份不同，恰好又遇到春節過後的復工，才會讓今年2月的年增與月增率都高達5成。

累計前2月營收為40.53億元，較去年同期小幅衰退10.3%。

不過值得注意的是，2月鋼筋占營收比重略降至50%以下，來到49%，比起1月鋼筋營收比54%低。豐興表示，以前是透過盤商賣鋼筋，今年鋼筋產銷策略將維持去年，也就是直接積極洽談終端買主，藉此提升營造廠等最終客戶比重，確保鋼筋銷售量穩定成長；目前鋼筋對應最終客戶的比重約兩成多。

展望後續營運，儘管本週鋼筋與型鋼價格平盤，但是豐興對鋼筋需求仍舊抱持樂觀態度，看好國內公共工程以及廠房建造兩大市場，勢必對鋼筋出貨動能有所支撐。

此外，針對棒線產品，近期已感受到客戶庫存水位略降，低迷氣氛比去年第4季略微好轉，加上擔心中國大陸因為武漢肺炎疫情交期可能延期，海外客戶轉單至台灣來，更加去化棒線庫存。（編輯：林孟汝）1090305