中華電攜宏達電 VR遠程會議談成5G策略

（中央社記者江明晏台北5日電）中華電信與宏達電（HTC）團隊今天宣布，透過VIVE Sync進行多人互動的「面對面」VR遠程會議，完成三地雙方5G策略合作會談，未來將持續合作，建構「端到端」的5G產業鏈。

因應肺炎疫情擴大，今年全球行動通訊大會（MWC）停辦，中華電信與HTC團隊仍分別從中華電信行動通信分公司、HTC台灣總部及HTC英國辦公室等三地，透過VIVE Sync進行多人互動的「面對面」VR遠程會議，完成雙方5G策略合作會談。

HTC VIVE Sync VR虛擬實境會議，是透過虛擬人像進行多人共享空間的會議，結合中華電信的行動寬頻網路，提供會議服務。此次中華電信與HTC除取得2020策略合作共識外，未來將持續透過多元的策略產品合作，建構「端到端」5G產業鏈。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電信未來將以超高寬頻技術，攜手HTC提供消費者4K、虛擬實境（VR）內容，持續發展各種VR應用服務，以延伸5G產業鏈應用。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，中華電信與HTC是長期戰略夥伴，這次能藉由中華電信的網路技術，讓VR會議得以成真，期待未來的5G時代，可以讓VR技術隨著更大的頻寬，帶給客戶更多元便利的生活。

2020年邁向5G元年，中華電信表示，在5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬與最佳頻位，將積極投入5G網路建設，目標今年7月開台。

中華電信5G的展示上，除了日前於台北、台中兩大跨年現場，及KKBOX風雲榜特別舞台大秀5G領先技術，另已在台灣燈會主燈展區台中后里森林園區，獨家提供5G超高網速實測達1.6 Gbps的高速率及4K超寬頻影視、VR應用等創新應用服務。（編輯：楊凱翔）1090305