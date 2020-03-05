更多編輯台推薦新聞：
因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施
生活

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚
娛樂

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？
國際

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同
政治

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／澳洲確診外籍男曾在台就醫 研判境外感染機會高
首頁 / 證券

儒鴻去年獲利創歷年次高 犒賞員工調薪最高5%

最新更新：2020/03/05 19:23

（中央社記者潘羿菁台北5日電）紡織股王儒鴻今天發布2019年報，全年度稅後淨利為新台幣42.99億元，為歷年次高紀錄，由於2018年淨利為43.80億元歷年最高，導致年減1.8%；另外，為犒賞員工辛勞，今天也通過調薪案，最高調幅達5%。

儒鴻去年度營收為281.25億元，年增2.0%，稅後淨利42.99億元，年減1.8%，營收成長、獲利卻意外下降，每股稅後淨利為15.68元，主要是去年第4季稅後淨利11.36億元，較去年同期減少8.6%，也較前季下降4.7%，終止去年獲利逐季走升的成長節奏。

儒鴻表示，去年第4季新台幣升值幅度約3%，匯兌損益約9000萬元，再加上苗栗染整廠遷移衍生出一次性認列人事費用所致。

不過儒鴻強調，2018年獲利為最高紀錄，去年衰退幅度僅1.8%，員工過去一年辛勞仍受肯定，因此今天董事會通過調薪案，調薪幅度為2.5%至5%不等。

另外，也決議將配發現金股利11元，配發比率為7成，若以今天收盤價367.5元換算現金殖利率約3%，預計儒鴻總發出股利金額為30.18億元。

展望後續，儒鴻坦言，受到中國武漢肺炎疫情影響，部分供應商延遲開工，導致交貨不及，品牌客戶已經延後出貨時間，2月營收部分干擾來自於疫情衝擊，目前要看疫情影響時間，整體需審慎觀察。（編輯：鄭雪文）1090305

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報