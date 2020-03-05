儒鴻去年獲利創歷年次高 犒賞員工調薪最高5%

（中央社記者潘羿菁台北5日電）紡織股王儒鴻今天發布2019年報，全年度稅後淨利為新台幣42.99億元，為歷年次高紀錄，由於2018年淨利為43.80億元歷年最高，導致年減1.8%；另外，為犒賞員工辛勞，今天也通過調薪案，最高調幅達5%。

儒鴻去年度營收為281.25億元，年增2.0%，稅後淨利42.99億元，年減1.8%，營收成長、獲利卻意外下降，每股稅後淨利為15.68元，主要是去年第4季稅後淨利11.36億元，較去年同期減少8.6%，也較前季下降4.7%，終止去年獲利逐季走升的成長節奏。

儒鴻表示，去年第4季新台幣升值幅度約3%，匯兌損益約9000萬元，再加上苗栗染整廠遷移衍生出一次性認列人事費用所致。

不過儒鴻強調，2018年獲利為最高紀錄，去年衰退幅度僅1.8%，員工過去一年辛勞仍受肯定，因此今天董事會通過調薪案，調薪幅度為2.5%至5%不等。

另外，也決議將配發現金股利11元，配發比率為7成，若以今天收盤價367.5元換算現金殖利率約3%，預計儒鴻總發出股利金額為30.18億元。

展望後續，儒鴻坦言，受到中國武漢肺炎疫情影響，部分供應商延遲開工，導致交貨不及，品牌客戶已經延後出貨時間，2月營收部分干擾來自於疫情衝擊，目前要看疫情影響時間，整體需審慎觀察。（編輯：鄭雪文）1090305