研華去年賺逾1股本 今年展望短空長多

（中央社記者江明晏台北6日電）工業電腦廠龍頭研華公布去年合併稅後淨利新台幣73.5億元，年成長16.9%，年度每股稅後盈餘10.51元，展望今年，研華指出，疫情為近期最大風險，短期營收成長恐受阻，但長期成長仍正面。

研華今天舉行董事會，公布2019年合併財務報表，合併營收約為新台幣541億元，較2018年增加11%，營業毛利為211億元，合併稅後淨利為73.5億元，年成長16.9%，年度每股稅後盈餘為10.51元。

研華表示，以事業群來看，嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group）、工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group）與智能物聯網服務事業群（Service-IoT Group），年營收成長率，分別為7%、持平、1%。

另外，物聯雲事業群（Cloud-IoT Group）則有20%年營收成長，主要受惠於SDN（Software Defined Network）的產業趨勢帶動。若以區域而言，則以北美市場與新興市場表現最佳，各年成長14%與19%；而大中華區及歐洲地區，分別年成長2%與年衰退2%。另外，旗下ATJ（Advantech Technologies Japan）於2019年2月加入研華營運體系，2019年營收貢獻為4%。

研華科技總經理暨財務長陳清熙表示，2019年營收表現受到區域貿易摩擦影響，落後於公司預期，但受惠於零件成本下滑與營運規模效益，在利潤率上優於公司預期。

展望2020年，他指出，疫情所造成的停工、部分零件缺料與需求遞延為近期最大風險。雖然短期營收成長可能因此受阻，研華在營運現金充分的情況下，對於長期成長仍維持正面看法。（編輯：楊凱翔）1090306