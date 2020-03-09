不畏疫情台股暴跌 山富轉上櫃漲逾6%

（中央社記者江明晏台北9日電）山富旅遊今天轉上櫃交易，不畏疫情延燒與台股暴跌壓力，山富股價漲6.4%至13.3元，展開蜜月行情，山富董事長陳國森表示，近期商務機票與遠期旅遊訂單依舊存在需求。

疫情期間，日、韓、中、港、澳出團受到影響，山富此時轉上櫃，被市場形容是「危機入市」，山富今天以承銷價12.5元轉上櫃交易，早盤不畏台股暴跌逾300點壓力，仍展開蜜月行情，高點至13.3元，上漲6.4%，隨後維持約4%漲幅。

陳國森說，每個產業本來就是會遇到起起伏伏，重要的是，要如何在逆境中仍然站穩腳步，審慎規劃未來的路。這段期間雖然減少出團，但近期商務機票與遠期旅遊的訂單依舊存在需求；去年公司在非疫區的東歐國家出團量也陸續提升。

陳國森表示，數位化服務是目前各行各業都需要面對且強化的部分，山富近一年來透過數位化的整合，讓毛利率從107年度的7.11%提高至108年前3季的8.2%，讓開票效能提升數倍，有助公司長期發展。

陳國森說，數位時代來臨，不論是買機票、訂飯店及自由行，很多人都在網路上一指搞定，經過兩年的系統建置，山富做到在機票訂位開票上能同步與多個全球分銷系統（GDS）串接，透過這樣的串聯，山富建構完整的O2O（Online To Offline）平台，強化山富和國外觀光旅遊產業的合作。

此外，山富表示，今年在國旅方面會加深著墨，希望整年下來能夠因為山富的多元發展，降低疫情對營運的衝擊。（編輯：張均懋）1090309