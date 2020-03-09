不畏疫情 北車迴轉壽司加入新玩家

（中央社記者蘇思云台北9日電）儘管武漢肺炎影響外食意願，但連鎖迴轉壽司大戰仍打得如火如荼。日本前六大迴轉壽司合點壽司在台第3家店，今天正式插旗台北京站，金澤まいもん壽司也計劃5月進軍東區。

台北車站商圈緊鄰重要交通樞紐，先前有以扭蛋為特色的藏壽司，以及有日本迴轉壽司第一品牌之稱的壽司郎，如今，合點壽司也正式加入壽司大戰。

合點壽司在日本有百家分店，2018年進駐台灣後，繼台北內湖、桃園華泰名品城之後，京站店為全台第3家分店。店內座位共118席，占地約200坪，也是目前台灣店鋪中，擁有最多迴轉吧台座位數的店面。

合點壽司一盤價位從新台幣40到188元不等，共7種價位。吧台位置都可以看到師傅現場製作，店面亦不定時舉行鮮魚解體秀，讓消費者看到師傅如何料理重達6、7公斤的鮭魚，成為盤上佳餚。

迴轉壽司業者近期仍積極在台展店，京站販賣促進部部長蔡慧敏認為，因為迴轉壽司對消費者來說，產品選擇多、價格彈性大，個人可以因應自己需求做點餐，也不會因為低消限制而有壓力。

此次合點壽司展店時程並未因疫情而提前或延遲，在食品衛生上，師傅料理前一定會洗手消毒，口罩每4到6小時就會更換一次，就是要讓顧客吃到新鮮食材外，也為衛生把關。

近年來，日本迴轉壽司紛紛積極進軍台灣，2014年藏壽司率先攻台，目前在台店數達24家，更在2019年6月在台興櫃上市，再來則是2016年赴台展店的HAMA壽司，目前全台7家店，以及2018年進入台灣市場的壽司郎與合點壽司。（編輯：趙蔚蘭）1090309